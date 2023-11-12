مانشستر سيتي يتعادل مع تشيلسي في الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول بين تشيلسي ومانشستر سيتي بهدفين لكل فريق في المباراة الجارية الآن على ستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الـ12 في الدوري الإنجليزي.

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تقاسم الفريقان على مجريات الشوط الأول من خلال تنفيذ العديد من الهجمات الفنية والتكتكية.

حصل فريق مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 23، ليسجل هالاند ضربة الجزاء على يسار الحارس.

وضغط فريق تشيلسي على حصونات دفاعات مانشستر سيتي لتقليص نتيجة المباراة .

سجل تياجو سيلفا مدافع فريق تشيلسي في الدقيقة 29 من عمر المباراة، وجاء الهدف من صناعه كونور كالاغر .

فيما سجل رحيم سترلينج الهدف الثاني في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 37 بصناعه رييس جيمس.

في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول سجل المدافع أكانجي مدافع فريق مانشستر سيتي هدف التعادل في شباك تشيلسي.

تشكيل تشيلسي

في حراسة المرمى: سانشيز.

في خط الدفاع: ريس جيمس – ديساسي – سيلفا – كوكوريا.

في خط الوسط: كايسيدو – إنزو فيرنانديز – جالاجير.

في خط الهجوم: بالمر – سترلينج – جاكسون.

بينما يجلس على مقاعد الاحتياط كلًا من: بيتروفيتش – جوستو – ماتسين – بادياشيل – أوجوشوجو – مادويكي – ماتوس – مودريك – بروخا.

على الجانب المقابل، يدخل مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: دياز – أكي – جفارديول – أكانجي.

في خط الوسط: رودري – سيلفا أمامهم ألفاريز.

في خط الهجوم: دوكو – هالاند – فودين.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد .