بسبب خلافات مالية.. ربة منزل وزوجها يتخلصان من زوج ابنتهما بجهينة

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، من كشف غموض إختفاء موظف في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج أنهت حياته والدة زوجته بالإشتراك مع زوجها والقيا جثته في ترعة بدائرة مركز طهطا بسبب مطالبته لها بشراء نصف منزلها مقابل مبلغ 300 ألف جنيه أخذتها منه سابقا وجرى ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات .



وكان مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا يفيد بتغيب موظف 30 سنة يقيم بدائرة المركز وعدم عودته إلى منزله منذ عدة أيام.



وبسؤال زوجته أفادت بتغيب زوجها عن المنزل دون حدوث أية مشكلات زوجية فيما بينهما قبل الواقعة وبتكثيف التحريات وتطوير مناقشة الزوجة أفادت بوجود معاملات مادية بين زوجها ووالدتها ووجود خلافات سابقة بينهما.



وباستجواب والدة الزوجة أفادت بأن خلافات مالية عادية بينها وبين المذكور لوجود تعاملات مالية سابقة فيما بينهما وأنكرت صلتها بواقعة الاختفاء أو تغيب المذكور.



ومن خلال التحريات تبين أن والدة زوجة المتهم سبق وأن وقعت على شيكات بقيمة 300 ألف جنيه لصالح المجني عليه وطلب الأخير شراء نصف المنزل الذي تقيم فيه مع زوجها مقابل الشيكات المُحررة عليها إلا أنها رفضت.



وبمواجهة والدة الزوجة بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بصحتها وأضافت بأنها تخلصت من زوج ابنتها المذكور بمعاونة زوجها بعد تهديد المجني عليه بتقديم الشيكات للجهات الأمنية وفضح أمرها فاستدرجته إلى المنزل ووضعت له بعض المخدر ثم وثقت يديه وقدميه بالحبال بمساعدة زوجها ثم انهال عليه زوجها بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



وعقب ذلك ألقت المتهمة بمعاونة زوجها المجني عليه داخل ترعة على حدود إحدى القرى المجاورة للتخلص من الجثة ونفي الشبهة عنهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعي لهما التجديد في الموعد القانوني .