ديربي العاصمة
تشكيل لاتسيو الرسمي أمام روما في الدوري الإيطالي
أعلن الجهاز الفني لفريق لاتسيو، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة روما على ستاد الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة الـ12 في الدوري الإيطالي .
اقرأ أيضًا..
تشكيل لاتسيو الرسمي لمباراة روما
في حراسة المرمى: بروفيديل.
في خط الدفاع: لازاري – باتريش – روماجنولي – ماروشيتش.
في خط الوسط: جندوزي – كاتالدي – ألبيرتو.
في خط الهجوم: أندرسون – إمبولي – بيدرو.
فيما يجلس على مقاعد البدلاء: لوكا بيليجريني – فيسينو – كامادا – كاسالي – إساكسين – هيساج – كاسايلانوس – سيبي – باشيتش – جيلا – مانداس – روفيلا – فيرنانديز
تشكيل روما الرسمي لمباراة لاتسيو في الدوري الإيطالي
في حراسة المرمي : باتريسيو
في خط الدفاع : كارسدورب_ كريستانتي _نديكا _ يورينتي.
في خط الوسط :باريديس ديبالا_ مانشيني _ سبينازولا.
في خط الهجوم : لوكاكو _ بوفي .