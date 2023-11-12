حقيقة انتقال لاوتارو مارتينيز إلى إتحاد جدة السعودي

تردد الساعات الماضية أنباء حول سعي إدارة اتحاد جدة للتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الميركاتو الشتوي خلال دعم الفريق قبل بطولة كأس العالم للأندية .

اقرأ أيضًا..

وأجريت صحيفة الرياض السعودية حوار صحفي مع وكيل لاوتارو مارتينيز للكشف عن حقيقة العروض بالدوري السعودي وخصوصًا عرض الاتحاد السعودي .

كشف وكيل اللاعب لاوتارو مارتينيز، في تصريحات لصحيفة الرياض ينفي خلالها هذه الأنباء "لا صحة لوجود عرض وصل للاوتارو من الاتحاد للحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي"

أتم تصريحاته :" وكيل اللاعب "لاوتارو منفتح لفكرة الانتقال في يوم من الأيام للاحتراف في الدوري السعودي لكن لا اعتقد أن هذا سيحدث في المستقبل القريب اللاعب يمتلك عقد يمتد حتى 2026 ويريد البقاء مع الإنتر حتى نهاية هذا العقد".

في سياق مٌتصل ، أعلن نادي اتحاد جدة رحيل البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتولى حسن خليفة المهمة الفنية لحين التعاقد مع مدرب جديد.

الجدير بالذكر يستعد الأهلي لمواجهة الفائز من أوكلاند سيتي واتحاد جدة بمنافسات كأس العالم للأندية 2023