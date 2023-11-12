5 أطعمة دافئة للمساعدة في تقليل آلام التهاب المفاصل

مع اقتراب انخفاض درجات الحرارة، يعاني العديد من مرضى التهاب المفاصل من آلام المفاصل وتيبسها، ويمكن أن يتفاقم ألم التهاب المفاصل في الطقس البارد بسبب التغيرات في ضغط الهواء، مما قد يؤثر سلبًا على مفاصلك.

ويشارك أحد الأطباء أفضل خمسة أطعمة لتبقيك دافئًا وتخفف آلام المفاصل، وغالبًا ما توفر الأطعمة الدافئة الراحة ويمكن أن تساعد في تقليل آلام التهاب المفاصل عن طريق تحسين الدورة الدموية وتوفير تأثيرات مضادة للالتهابات.

وتقول إيلينا ألكساندروفا، طبيبة عامة، لموقع MedicForum: "على الرغم من عدم وجود طعام "سحري" يمكنه علاج التهاب المفاصل، إلا أن تضمين بعض الأطعمة في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في إدارة الأعراض".

البهارات

ستضيف المساحيق الملونة الدافئة أكثر من مجرد نكهة نارية إلى أطباقك، وأوضحت الطبيبة أن الكركم والقرفة والثوم لها خصائص مضادة للالتهابات.

وأضافت: "الالتهاب هو المحرك الرئيسي لألم التهاب المفاصل، لذا فإن تقليل الالتهاب يمكن أن يساعد في تخفيف الانزعاج، وإلى جانب الحساء والمشروبات الساخنة، هناك العديد من الطرق المختلفة لدمج هذه التوابل الثلاثة القوية في قائمتك الأسبوعية.

الحساء واليخنات الدافئة

يمكن أن يكون صنع الحساء واليخنات اللذيذة بمكونات مثل الخضار والبروتينات الخالية من الدهون ومرق العظام "مهدئًا" للأشخاص الذين يعانون من آلام التهاب المفاصل.

ويمكن أن توفر الراحة والاسترخاء، مما قد يساعد في تخفيف الألم والتصلب المرتبط بالتهاب المفاصل.

السمك المقلي

أوضحت الدكتورة ألكساندروفا أن الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين، الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن أن تقلل أيضًا الالتهاب وتخفف أعراض التهاب المفاصل.

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا، فقد قال طبيبك إن بذور الكتان والجوز هي أيضًا مصادر جيدة للأوميجا 3.

شاي الأعشاب الدافئ

في حين أنه لا يوجد شيء أفضل من كوب الشاي الكلاسيكي، فقد اقترحت الطبيبة استخدام الأعشاب البديلة لتخفيف آلام التهاب المفاصل، وقد يكون لشاي الأعشاب مثل البابونج وإكليل الجبل والقراص خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة قد تساعد في علاج آلام التهاب المفاصل.

المشروبات الدافئة

الشاي ليس المشروب الوحيد الذي يمكن أن يساعد في تخفيف الانزعاج، وشرب الماء الدافئ أو شاي الأعشاب أو الحليب الدافئ مع قليل من الكركم أو القرفة يمكن أن يخفف آلام التهاب المفاصل.

الزنجبيل الدافئ هو شاي رائع آخر يخفف الألم ويدعم صحة المفاصل، ومسكن طبيعي للآلام، الزنجبيل مفيد في علاج جميع أنواع الآلام، بما في ذلك آلام المفاصل والعضلات.