صلاح يقود ليفربول للانتصار على برينتفورد في الدوري الإنجليزي

فاز ليفربول على نظيره برينتفورد بثلاث أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز محمد صلاح الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 39 بعد تمريرة من نونيز لـ “مو” الذي يسدد الكرة لتسكن الشباك.

قبل يحرز “صلاح” مجددا في الدقيقة 62 بعد كرة عرضية ضربها محمد صلاح رأسية في شباك برينتفورد بعدها سجل جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 74.

موقف ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

رفع ليفربول رصيده إلى 27 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بالمناصفة مع السيتي الذي يملك نفس عدد النقاط مع خوضه مباراة أقل، فيما يأتي برينتفورد في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.