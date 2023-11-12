إنجاز تاريخي جديد لمحمد صلاح في مباراة ليفربول وبرينتفورد

سجل النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول هدف تقدم الريدز على نادي برينتفورد، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2023 – 2024.

محمد صلاح يحقق إنجاز تاريخي في الدوري الإنجليزي

هدف محمد صلاح جاء في الدقيقة 39 من الشوط الاول، والهدف التاسع للنجم المصري في الدوري بالموسم الجاري، في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي البريميرليج.

بهذا الهدف وصل محمد صلاد إلى 15 مباراة على متتالية يساهم فيها بأهداف مع ليفربول على ملعبه، ليكون في المركز الثالث كأكثر لاعب مساهمة في الاهداف بالمباريات المتتالية بتاريخ الدوري الإنجليزي.

يأتي في المركز الأول آلان شيرار أسطورة نيوكاسل المعتزل بـ 18 مباراة، وفي المركز الثاني تييري هنري مهاجم أرسنال السابق بـ 17 مباراة.