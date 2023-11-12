ندوة بإعلام الزقازيق تدعو الطلاب بأن يكونوا جنودًا فى كتيبة الوطن

دعا المستشار عبدالكريم حسن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، طلاب جامعة الزقازيق بأن يكونوا جنودًا فى كتيبة الوطن، مؤكدًا أن الوطن المصرى الآن في أمس الحاجة إلى تضافر كل الجهود من أجل العبور إلى بر الأمان.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي عقدها مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات في كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق، اليوم الأحد.

وأوضح رئيس استئناف القاهرة، أن الحق في التصويت هو من أبسط حقوق الإنسان طبقا لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها استفتاء على حب الوطن.

وذكر المستشار عبدالكريم حسن إن القانون يكفل للناخبين حرية الإدلاء بأصواتهم في أي مكان بكافة أنحاء الجمهورية بشرط عدم التصويت أكثر من مرة.

وقال الدكتور هانى حلمى عميد كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق، إنه من المهم فى هذه الأيام تعميق مفاهيم الانتماء إلى الوطن وتكريسه فى قلوب شباب مصر الواعد، داعيا إلى الاصطفاف الوطنى للجميع خلف الوطن وفى حبه.

ولفت إلى أنه من المهم أن يتحول يوم الانتخابات إلى كرنفال يعبر به الشعب المصري عن انتمائه إلى وطنه، مشيرا إلى أن الإقبال على التصويت فى حد ذاته يقطع جميع الطرق على كل المتربصين بالأمن القومي المصري فى الداخل والخارج.

ونوه الإعلامي دسوقى عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، إلى أن الحملة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تحت شعار "صوتك مستقبلك.. أنزل وشارك" بقيادة الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى، لا تزال مستمرة فى ربوع محافظات الجمهورية، وبشكل موضوعي وبحياد تام.