مدير إدارة أبو تشت التعليمية يوجه بالعمل بروح الفريق

عقد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الأحد ١٢نوفمبر الجاري، اجتماعا موسعا حضره رؤساء الأقسام ومراحل التعليم بقاعة مسرح مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية.

بدء الاجتماع بترحيب الحضور بالمهندس عبدالمنعم قاصد وتهنئته بتوليه قيادة التعليم بابوتشت متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

وأعرب قاصد عن سعادته لتولية قيادة التعليم بأبوتشت مطالبا الحضور العمل بروح الفريق وان معيار نجاح المؤسسة هو انجسام وتعاون افرادها مع التزام مبدأ الباب مفتوح والاذن المصغية لكل صاحب مظلمه وأشار الي أهمية تحديد المهام وخطة العمل كي يمكن إثابة المجتهد ومحاسبة المقصر .

وأكد على الارتقاء بالعملية التعليمية بابوتشت وان هناك خطة مستقبلية للإدارة سيتم تنفيذها لدفع عجلة التنمية المهنية والإدارية لملف التعليم بابوتشت بما يحقق خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٢٠) التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وناقش الاجتماع المشكلات التي تعرقل سير العمل داخل ديوان عام الإدارة والمدارس التابعه لها لايجاد أفضل الحلول المتاحة والمبتكرة لها.