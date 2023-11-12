الهلال الأكثر حصولًا على ضربات جزاء في الدوري السعودي قبل الجولة 13

تصدر الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال قائمة أكثر الاندية حصولًا على ضربات جزاء في الدوري السعودي للمحترفين وذلك حتى مرور 12 جولة من مسابقة دوري روشن للمحترفين بالموسم الحالي 2023 – 2024.

وحتى الآن تم احتساب 47 ضربة جزاء لجميع أندية دوري روشن، ويبقى فريق الاتفاق هو الوحيد الذي لم يحصل على ضربة جزائية في الموسم حتى الآن وقبل الجولة 13.

الاندية الأكثر حصولًا على ضربات جزاء بدوري روشن

يمتلك نادي الهلال الرصيد الاكبر منها بـ 8 ضربات جزاء حصل عليها لاعبي الأزرق في الموسم الحالي ونجح في تسجيل 5 منها، ثم ياتي نادي النصر في المركز الثاني بالمناصفة مع اندية الفتح والحزم والخليج بـ 4 ضربات جزاء.

حصل كل من اندية الاتحاد والاهلي والتعاون والطائي على ضربة جزاء وحيدة في الموسم، ويعتبر الهلال الاكثر إهدارًا لضربات الجزاء بـ 3 ضربات ضائعة وياتي من بعده نادي الخليج.

هناك 9 أندية نجحت في تسجيل جميع ضربات الجزاء لتي حصلت عليها وهي اندية الاتحاد والأهلي والطائي والاخدود والرئد وضمك وابها والوحدة، ثم نادي الفتح الذي سجل 4 من أصل 4 حصل عليها بالعلامة الكاملة.

يذكر ان نادي الاتفاق هو الفريق الوحيد من بين أندية الدوري السعودي الذ لم يحصل على ضربة جزاء حتى الآن، وسحل الفريق 19 هدف حتى الآن جميعها بمجهود لاعبيه، ويحتل المركز السابع برصديد 21 نقطة.