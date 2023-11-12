الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

موسم الرياض 2023| العرض الأول لمسرحية "صوابع زينب".. الخميس

مسرحية صوابع زينب
مسرحية صوابع زينب

تأتي الفعاليات المسرحية لموسم الرياض 2023، بالعرض المصري الجديد “صوابع زينب”، والذي يضم عدد كبير من الانشطة الترفيهية والفنية والثقافية عربيًا وعالميًا.

موعد عرض مسرحية صوابع زينب في موسم الرياض 2023

ومن المقرر أن يتم عرض مسرحية “صوابع زينب” يوم الخميس القادم 16 نوفمبر، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

 

 

قصة مسرحية صوابع زينب وأبطالها

تدور قصة المسرحية حول زينب أم لثلاث بنات، سندس وداليا ونانسي. تعيش معهم في حي شعبي هدفها في الحياة زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم. 

 

ولكن تواجه زينب صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة والتي تصعب السيطرة عليهم، بينما يحوم حولها المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهم.

 

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023

وكان قد أعلن آل الشيخ أعلن رسميا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله .. وفي الختام ، أهلاً بكم في موسم الرياض".

 

وتشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض العديد من الفاعليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

 

حمل حفل الافتتاح عدد كبيرمن المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم "كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم. 

 

 

فعاليات موسم الرياض 2023

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إليكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة بإسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يوماً على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدث آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد اللمرة الاولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و 30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.

 

 

 

 

 

 

 

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