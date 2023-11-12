موسم الرياض 2023| ليلة دموع جديدة مع نجوم لبنانية ومصرية

تستقبل فعاليات موسم الرياض 2023 الغنائية، أمسية غنائية تجمع أبرز نجوم الأغاني الحزينة، والتي سيمت بـ "ليلة الدموع، وذلك ضمن أنشطته الترفيهية والثقافية والفنية المختلفة.

موعد حفل ليلة الدموع ونجومها

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس 16 نوفمبر، مع نجوم مصر “تامر عاشور، رامي جمال، رامي صبري، واللبناني آدم”، على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

ليلة روائع بليغ حمدي

كان قد أقيم حديثًا ليلة تكريمية من طراز خاص للملحن الكبير بليغ حمدي، والتي شارك فيها نخبة غنائية كبيرة، على رأسهم “أنغام، أصالة، نانسي عجرم،ماجد المهندسصابر الرباعي”، بقيادة المايسترو وليد فايد.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله .. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة بإسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و 30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.