بنك قناة السويس ضمن قائمة أكبر 500 شركة عربية لعام 2023

انضم بنك قناة السويس إلى قائمة "فورتشن 500 العربية" لعام 2023، والتي تشمل أكبر 500 شركة في المنطقة العربية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بعد تحقيقه لنتائج أعمال مالية قوية خلال عام 2022، وهو ما يُعد إشارة لمكانة البنك الراسخة، ويعكس بدوره الجهود المتواصلة التي تُبذل لتقديم أفضل المنتجات والخدمات بالاعتماد على أحدث الأساليب التكنولوجية المُبتكرة.

ويتم تحديد قائمة "فورتشن 500 العربية" من قِبل فريق يضم أهم الباحثين والمفكرين من كبرى المؤسسات العالمية، استنادًا على عدد من المعايير المحددة، كإجمالي الإيرادات وعدد الموظفين، وتضمنت عملية الاختيار بحثاً شاملاً لأسواق الأسهم المالية في 22 دولة، وشمل التقييم جمع البيانات المالية من الشركات، التحقق منها، والتحليل المُعمق لها، ليتم مُطابقة البيانات بشكل أساسي مع البيانات المالية المستقلة من خدمة "S&P Capital IQ" من مؤسسة "ستاندرد آند بورز"

عبّر حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، عن فخره واعتزازه بانضمام البنك لتلك القائمة والذى يُعد إشادة واضحة بمكانة البنك وحرصه المتواصل على مواكبة أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية، ومُساهمته بقوة في بناء ودفع عجلة الاقتصاد القومي.

وأشار "رفاعي" أن ثقافة العمل الجماعي وروح الفريق الواحد تُعتبر أهم الركائز الأساسية للنجاح، حيث تعتمد استراتيجية البنك على تشجيع روح المبادرة والعمل الابتكاري، ويعد هذا الإنجاز إضافة مميزة ضمن سلسلة من الجوائز العالمية التي حصل عليها البنك مؤخراً لتُبرهن على قوة أدائه خلال الستة الأعوام الأخيرة.

ويُعتبر المعيار الأساسي للدخول في التصنيف وفق الموقع هو إجمالي الإيرادات السنوية للشركة في السنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2022، وفي هذا السياق ارتفعت إيرادات بنك قناة السويس خلال عام 2022 بنسبة 47% مقارنة بالعام السابق، لتُسجل 7.213 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنةً بنحو 4.9 مليار جنيه في ختام عام 2021.

من ناحية أخرى، ارتفع صافي ربح البنك بنسبة 71.9% ليسجل 1.04 مليار جنيه في عام 2022، في مقابل 604.68 ملايين جنيه في عام 2021، وارتفع صافي الدخل من الفوائد والرسوم والعمولات إلى 2.2 مليار جنيه خلال عام 2022، في مقابل 1.7 مليار جنيه خلال عام 2021.

وتُعتبر قائمة (فورتشن 500 العربية) أول إصدار من قائمة "فورتشن 500" التي تصدرها مجلة فورتشن العالمية في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، منذ عام 1955، وتضم أكبر 500 شركة في المنطقة العربية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.