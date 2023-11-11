مباراة أسطورية تجمع رونالدو و ميسي في كأس موسم الرياض

كشفت تقارير سعودية اليوم عن اقتراب هيئة الترفيه من الاتفاق مع نادي انتر ميامي الأمريكي للمشاركة في كأس موسم الرياض ليكون ثالث الفرق المشاركة بالحدث.

وأكدت المصادر أن المسئولين في هيئة الترفيه تواصلوا مع النادي الأمريكي للمشاركة في كأس موسم الرياض بكامل نجومه وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت التقارير أن التوصل لاتفاق حول مشاركة إنتر ميامي يشكل عامل قوة كبير لموسم الرياض، حيث ستجمع المباراة بين النصر VS انتر ميامي، والتي بدورها تشهد صراعًا جانبيًا بين كريستيانو رونالدو و ليونيل ميسي.

واقترب موسم الرياض من التوقيع رسميًا مع نادي انتر ميامي ليكون ثالث فرق بطولة كأس موسم الرياض ويتبقى فقط تفاصيل بسيطة لمشاهدة مواجهة تاريخية بين الأسطورتين رونالدو ضد ميسي.

رونالدو هداف الدوري السعودي :

وعزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر صدارته في جدول هدافي الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد هدفه اليوم في باك الوحدة.

وقاد رونالدو فريقه النصر لفوز مستحق على الوحدة بثلاثية مقابل هدف مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وينفرد رونالدو باردة الهدافين برصيد ١٣ هدفا بمعدل هدف لكل مباراة بالموسم الحالي، ويأتي الكسندر ميتروفيتش في المركز الثاني بفارق ٣ أهداف وفي المركز الثالث يأتي تاليسكا وكريم بنزيما برصيد ٨ أهداف.