عاجل
موعد مباراتي منتخب مصر مع جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026
الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مباراة أسطورية تجمع رونالدو و ميسي في كأس موسم الرياض

رونالدو و ميسي
رونالدو و ميسي

كشفت تقارير سعودية اليوم عن اقتراب هيئة الترفيه من الاتفاق مع نادي انتر ميامي الأمريكي للمشاركة في كأس موسم الرياض ليكون ثالث الفرق المشاركة بالحدث.

وأكدت المصادر أن المسئولين في هيئة الترفيه تواصلوا مع النادي الأمريكي للمشاركة في كأس موسم الرياض بكامل نجومه وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت التقارير أن التوصل لاتفاق حول مشاركة إنتر ميامي يشكل عامل قوة كبير لموسم الرياض، حيث ستجمع المباراة بين النصر VS انتر ميامي، والتي بدورها تشهد صراعًا جانبيًا بين كريستيانو رونالدو و ليونيل ميسي.

واقترب موسم الرياض من التوقيع رسميًا مع نادي انتر ميامي ليكون ثالث فرق بطولة كأس موسم الرياض ويتبقى فقط تفاصيل بسيطة  لمشاهدة مواجهة تاريخية بين الأسطورتين رونالدو ضد ميسي.

رونالدو هداف الدوري السعودي :

وعزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر صدارته في جدول هدافي الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد هدفه اليوم في باك الوحدة.

وقاد رونالدو فريقه النصر لفوز مستحق على الوحدة بثلاثية مقابل هدف مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وينفرد رونالدو باردة الهدافين برصيد ١٣ هدفا بمعدل هدف لكل مباراة بالموسم الحالي، ويأتي الكسندر ميتروفيتش في المركز الثاني بفارق ٣ أهداف وفي المركز الثالث يأتي تاليسكا وكريم بنزيما برصيد ٨ أهداف.

الجريدة الورقية