محمد صلاح يهز شباك برينتفورد بالهدف الأول (فيديو)

تقدم ليفربول بالهدف الأول أمام برينتفورد والتي تجمع بينهما الأن على ملعب أنفيلد في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 39 من عمر اللقاء، ليتقدم الريدز بأول الأهداف في المباراة، بعد تمريرة رائعة من نونيز، ليسددها الدولي المصري في شباك برينتفورد.

تشكيل ليفربول لمباراة برينتفورد:

حراسة المرمي: أليسون.

خط الدفاع: تسيميكاس - فان دايك - ماتيب - أرنولد.

خط الوسط: إندو - سوبوسلاي - جاكبو.

خط الهجوم: صلاح - نونيز - جوتا.