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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد صلاح يهز شباك برينتفورد بالهدف الأول (فيديو)

صلاح
صلاح

تقدم ليفربول  بالهدف الأول أمام برينتفورد والتي تجمع بينهما الأن على ملعب أنفيلد في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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محمد صلاح يهز شباك برينتفورد بالهدف الأول

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تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برينتفورد.. محمد صلاح يقود مثلث الهجوم

سجل محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 39 من عمر اللقاء، ليتقدم الريدز بأول الأهداف في المباراة، بعد تمريرة رائعة من نونيز، ليسددها الدولي المصري في شباك برينتفورد.

تشكيل ليفربول لمباراة برينتفورد:

حراسة المرمي: أليسون.

خط الدفاع: تسيميكاس - فان دايك - ماتيب - أرنولد.

خط الوسط: إندو - سوبوسلاي - جاكبو.

خط الهجوم: صلاح - نونيز - جوتا.

 

 

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