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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيدري يعود لتشكيل برشلونة الأساسي أمام ألافيس بالدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة  تشكيل البارسا لمباراة ديبورتيفو ألافيس والتي ستجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأول في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

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ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس

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موعد مباراة برشلونة وألافيس والقنوات الناقلة

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الغيابات تضرب برشلونة قبل لقاء ألافيس في الدوري الإسباني



شهد تشكيل برشلونة الأساسي تواجد لامين يامال، وعودة بيدري جونزاليس بعد غياب آثر الإصابة.
 

جاء تشكيل برشلونة لمباراة ألافيس على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتجين.
في خط الدفاع: جواو كانسيلو، جول كوندي، إينجو مارتينيز، رونالد أراوخو.
في خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز، بيدري.
في خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.
 

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