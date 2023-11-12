بيدري يعود لتشكيل برشلونة الأساسي أمام ألافيس بالدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة تشكيل البارسا لمباراة ديبورتيفو ألافيس والتي ستجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأول في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.





شهد تشكيل برشلونة الأساسي تواجد لامين يامال، وعودة بيدري جونزاليس بعد غياب آثر الإصابة.



جاء تشكيل برشلونة لمباراة ألافيس على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتجين.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو، جول كوندي، إينجو مارتينيز، رونالد أراوخو.

في خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز، بيدري.

في خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

