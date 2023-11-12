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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس

برشلونة
برشلونة

ينتظر برشلونة مواجهة قوية أمام ألافيس، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم، والتي يستضيفها ملعب مونتجويك الأولمبي، معقل البلوجرانا.

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ويأتي برشلونة ثالثًا بجدول ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة، فيما يحل ألافيس في المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس

حارس المرمى: مارك تير شتجين.

الدفاع: جواو كانسيلو، جول كوندي، إينجو مارتينيز، بالدي.

الوسط: إيلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

ويرغب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، في الخروج فائزًا خلال مباراة اليوم أمام ألافيس، من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

موعد مباراة برشلونة وألافيس والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يُطلق حكم مباراة برشلونة أمام ألافيس صافرة بداية المباراة في الخامسة والربع من مساء اليوم، في المباراة التي تشهدها ملعب مونتجويك الأولمبي.

وتُذاع مباراة البارسا وألافيس عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث الليجا خلال السنوات الماضية.

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