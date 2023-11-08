أسعار السجائر والمعسل في مصر بعد الزيادة

ارتفعت أسعار السجائر والمعسل في مصر، بنسبة تراوحت بين 12.5% و33%، وذلك بعد موافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون لزيادة حصيلة القيمة المضافة المطلوبة في الموازنة من شركات السجائر.

وشمل الارتفاع أسعار 11 نوعا من السجائر الشعبية :

بوكس

كليوباترا سايز

كليوباترا كوين

كليوباترا بوكس

بوسطن

بلمونت

مونديال أحمر وأزرق وسلفر

مونديال سويتش منتول وبلوبيرى

كليوباترا بلاك ليبول

ماتوسيان سوبر

وأصبح سعر علبة بوكس (10 سجائر) للمستهلك رسميا 20 جنيها.

بينما ارتفع سعر كليوباترا سايز (20 سجائر) إلى 27 جنيها.

وكليوباترا كوين 27 جنيها.

وكليوباترا بوكس 27 جنيها.

وبوسطن وبلمونت 27 جنيها.

ومونديال أحمر وأزرق وسلفر 27 جنيها.

ومونديال سويتش منتول وبلوبيرى 27 جنيها.

وكليوباترا بلاك ليبول 27 جنيها، وماتوسيان سوبر بسعر 27 جنيها وفايسروي وبال مال 42 جنيها.

وشهد السوق السوداء للسجائر ارتفاعا كبيرا في الأسعار، حيث كانت تباع بعض الأنواع بأكثر من ضعف سعرها الرسمي.

كما ارتفع سعر المعسل السلوم عبوة 70 جراما إلى 15 جنيها.

و120 جراما إلى 25 جنيها.

و250 جراما إلى 50 جنيها.

و500 جرام إلى 85 جنيها.

أما سعر القص 250جراما فقد بلغ سعره للمستهلك رسميا 55 جنيها.

ومعسل أبونجمة 100 جرام 17 جنيها.

و500 جرام 70 جنيها.

وكيلوجرام 130 جنيها وبلغ سعر وان فوريو 250 جراما 130 جنيها.

هذه الزيادة في إطار سياسة الدولة المصرية لزيادة الإيرادات الضريبية، حيث تستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلة الضرائب من شركات السجائر إلى 7.5 مليار جنيه في العام المالي 2023-2024.

وتشمل التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الضريبة على القيمة المضافة، زيادة ضريبة القيمة المضافة الثابتة على منتجات السجائر بقيمة 50 قرشا للشرائح الثلاثة لتصبح كالتالي:

450 قرشا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيها (بدلا من 24 جنيها).

7 جنيهات للعبوة من الأصناف التي يزيد سعر بيعها عن 31 جنيها وحتى 45 جنيها (بدلا من 24 إلى 35 جنيها)، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها).

7.5 جنيه للعبوة من أصناف السجائر المحلية والمستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك على 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها)، بخلاف نسبة 50% تحسب كضريبة من سعر بيع المستهلك النهائي.