عاجل
صن داونز بطلاً للدوري الأفريقي في نسخته التاريخية الأولى
الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

علاء عبد العال : هذا اللاعب مستقبل للكرة المصرية

أحمد محمود
أحمد محمود

قال علاء المدير الفني لفريق الجونة أن الظهير الأيسر الشاب للفريق، المعار إلي نادي الزمالك من أفضل اللاعبين التى تنتظرهم مستقبل كبير فى الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.

اقرأ أيضًا.. 

txt

سيف الجزيري يخضع لفحوصات طبية في مران الزمالك

txt

زيزو يشارك في تدريبات الزمالك اليوم

وقال علاء عبد العال فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:":" لدي لاعب فى الجونة شاب معار من نادي الزمالك وهو أحمد محمود سيكون مستقبل للكرة المصرية وأتوقع عودته لنادي الزمالك خلال فترة قريبة، وكنت سعيد بإختياره فى المنتخب الأولمبي معسكر نوفمبر الجاري خاصًة أنه لاعب يستحق بالفعل الإنضمام والتواجد مع المنتخب، وتذكروا هذا الإسم جيدًا.

وأضاف:" أنا لدي عدد كبير من اللاعبين فى الجونة شباب لم يخوضوا أى مباريات من قبل فى بطولة الدوري المصري والأن يلعبوا أمام الأهلي والزمالك وجميع الفرق الكبري بشكل مميز وجيد.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل أمام الجونة بهدف لكل منهما ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الجريدة الورقية