زيزو يشارك في تدريبات الزمالك اليوم

شارك جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد مصطفى "زيزو"، في التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية.

كان الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، أكد أن "زيزو" اشتكى من إجهاد عضلي بعد مشاركته في مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وأطمأن الجهاز الطبي على جاهزية اللاعب قبل مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم بصورة طبيعية.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادته لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.