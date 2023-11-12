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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيف الجزيري يخضع لفحوصات طبية بمران الزمالك

سيف الجزيري
سيف الجزيري

خضع سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحوصات طبية في العيادة الخاصة بالفريق على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

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ويعاني سيف الدين الجزيري من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، مما تسبب في غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.
وقام الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة بإجراء فحوصات طبية للجزيري، للاطمئنان على حالة اللاعب، وحصل المهاجم على راحة من التدريبات الجماعية للفريق لمواصلة البرنامج العلاجي والتأهيلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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