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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمود علاء يحصل على راحة سلبية من تدريبات الزمالك

محمود علاء
محمود علاء

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح المدافع محمود علاء على راحة سلبية  من التدريبات التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بسبب معاناته من إصابة  في العضلة الخلفية.

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الزمالك يستأنف تدريبات لمواجهة أبو سليم بالكونفيدرالية

وتعرض محمود علاء للإصابة خلال مشاركته في مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، والتي انتهت بفوز الأبيض بركلات الترجيح. 

وحرص محمود علاء على التواجد في مقر النادي على هامش مران اليوم، وعقد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق جلسة  مع اللاعب للاطمئنان على حالته، على أن يواصل المدافع برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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