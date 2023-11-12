المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين بخطف طفل في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهمين إثنين بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهم بخطف الطفل المجنى عليه " م.ا" وسرقته بالإكراه بدائرة مركز أخميم.



وترجع تفاصيل الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة خطف الطفل المجنى عليه، حيث قاموا باستدراجه إلى مكان بعيد وإيهامه بتوصيلهم إلى أحد الأماكن وقاموا، بسرقة الدراجة النارية والمنقولات الخاصة به، كما قام المتهمون الأول والثانى بالتعدى عليه بالضرب باستخدام "عصا شوم"، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

وفي واقعة آخرى أمرت النيابة الإدارية "بطهطا" بإحالة اثنين من الأطباء من أخصائيي النساء والولادة، وفني تمريض إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية الإهمال الطبي ومخالفة التعليمات واللوائح المنظمة لإجراء العمليات الجراحية.

كانت النيابة الإدارية "بطهطا" قد تلقت شكوى إحدى المواطنات والتي تتضرر فيها من قيام المتهمة الثانية طبيبة وإخصائية نساء وتوليد بإجراء جراحة ولادة قيصرية لها بإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة "طهطا" والمملوكة للمتهم الأول، إلا أنها وعقب إجراء الجراحة، فوجئت بآلام شديدة بالبطن، لتكتشف أن المتهم الثالث فني التمريض قد ترك بطريق الخطأ "فوطتين طبيتين" داخل جسدها، تسببتا في تلك الآلام، مما استلزم لخضوعها لعملية جراحية أخرى لاستخراجهما وخضوعها لفترة علاج طبي.

وكشفت التحقيقات التي باشرها حسين جاد رئيس النيابة، بإشراف المستشار أحمد مدحت مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال الشاكية، ولشهادة مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بسوهاج.

كما اطلعت على تقرير الطب الشرعي الصادر عن الواقعة، عن أن المركز الطبي الخاص الذي أجريت به العملية الجراحية الأولى للشاكية "ولادة قيصرية" والمملوك للمتهم الأول، هو مركز غير مرخص له بإجراء العمليات الجراحية، وأن المتهم الثالث فني التمريض.

قد تسبب بطريق الخطأ في ترك عدد "فوطتين طبيتين" داخل جسد الشاكية خلال خضوعها لعملية ولادة قيصرية على يد المتهمة الثانية؛ الأمر الذي تسبب في مضاعفات صحية استلزمت خضوعها لعملية جراحية أخرى لإخراجهما من جسد الشاكية.