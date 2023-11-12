"كنوز وآثار الفيوم" ندوة بكلية الخدمة الاجتماعية 

نظمت الدكتورة نادية عبد العزيز حجازي وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة “كنوز وآثار الفيوم”، والتى اقيمت تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية.

حضر الندوة الدكتور يوسف عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رشا عبد الله رئيس لجنة الوعي الأثرى بكلية الآثار، والدكتور وليد عبد السميع بكلية الآثار، و نيرمين عاطف مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وممثلي الأزهر والكنيسة والطلاب، وذلك اليوم الأحد بالكلية.

وأشارت الدكتورة نادية عبد العزيز حجازي، إلى أن ندوة كنوز وأثار الفيوم نظمتها وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الآثار ومنطقة آثار الفيوم ضمن مبادرة (كنوز الفيوم) بهدف تنمية الوعي الاثري لدي طلاب كلية الخدمة الاجتماعية والتعرف على القيمة التاريخية والأثرية لمحافظة الفيوم باعتبارها من أقدم وأجمل المحافظات التي تضم مجموعة من المعالم الفرعونية والقبطية والرومانية والإسلامية، بالإضافة إلى ما تتمتع به المحافظة من قيمة مكانية متميزة ومناخ معتدل وتنوع جغرافي وموقع استراتيجي، مما يجعلها مزارًا سياحيًّا متميزًا على المستوي المحلي والدولي.

يوم الوعى الاثري

وأضافت نيرمين عاطف، أن الندوة متزامنة مع (يوم الوعي الأثري المصري) الذي يأتي بمناسبة مرور ١٠١ عام علي اكتشاف مقبرة توت عنخ امون عام ١٩٢٢م، تلك المقبرة التي ما زالت تستقطب دراسات الباحثين والمهتمين بهذا المجال. موضحة أن المقبرة ضمت ٥ آلاف قطعة أثرية من الذهب الخالص ووجدت سليمة بالكامل ولم تتعرض لعمليات النهب والسرقة، كما تم تناولت حقيقة ما أثير حول موت الملك توت عنخ آمون، وحقيقة ما يعرف بلعنة الفراعنة.

وتناول الدكتور وليد عبد السميع عددًا من المحاور شملت مؤلفات مهمة في تاريخ وآثار الفيوم ونماذج من آثار الفيوم الإسلامية والمباني ذات الطراز المعماري المتميز وكذلك وقائع الرحلة الملكية للفيوم عام ١٩٢٧م.

وتم استعراض أهم المؤلفات في هذا الخصوص، مثل: القاموس الجغرافي للبلاد المصرية، الفيوم في ظلال الإسلام، شخصيات فيومية، رسائل الفيومي، عشت ألف عام، حضارة الفيوم وآثارها، دليل آثار محافظة الفيوم، كنائس وأديرة محافظة الفيوم، إقليم الفيوم، نماذج من آثار الفيوم الإسلامية. كما تم تناول زيارة الملك فؤاد لمديرية الفيوم والقري عام ١٩٢٧.

وفي ختام الندوة قامت الدكتورة نادية حجازي بإعلان القيام بتنظيم رحلة مجانية بالتعاون مع منطقة آثار الفيوم لعدد من أهم المعالم التاريخية والأثرية بالمحافظة لطلاب كلية الخدمة الاجتماعية المتميزين في الأنشطة الطلابية، ولمن يرغب كذلك من الطلاب بالمشاركة في الرحلة

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