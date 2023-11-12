مجلة نور تشارك الأطفال في سلسلة عروض مسرحية «طائر الشمعدان»

شاركت مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في سلسلة العروض المسرحية تحت عنوان «طائر الشمعدان» المستوحاة من التراث الشعبي اليمني في عدد من المدارس اليمنية في محافظتي القاهرة والجيزة، بمشاركة 1500 طالب وطالبة من المراحل التمهيدية والابتدائية؛ بهدف تعزيز القيم الأخلاقية والتربوية كقيم المساعدة والتعاون وحب الجار وحفظ الامانة وغيرها من القيم الحميدة، قدم العمل للمسرح المخرج المسرحي اليمني صدام العدلة.

وقامت مجلة نور بتوزيع مجموعة من المجلات على الأطفال الذين شاهدو العرض؛ بهدف ربط الأطفال بالقراءة خارج إطار المنهج المدرسي.

يعد هذا العمل الأول من نوعه بتنفيذ فريق يمني استهدف أبناء الجالية اليمنية برعاية مؤسسة العمل للأمل ومؤسسة لايت فور ميديا والذي لقي استحسانا وترحيبا كبيرين من قبل الأطفال وإدارات المدارس اليمنية.