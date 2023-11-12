الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مجلة نور تشارك الأطفال في سلسلة عروض مسرحية «طائر الشمعدان»

بوابة الوفد الإلكترونية

شاركت مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في سلسلة العروض المسرحية تحت عنوان «طائر الشمعدان» المستوحاة من التراث الشعبي اليمني في عدد من المدارس اليمنية في محافظتي القاهرة والجيزة، بمشاركة 1500 طالب وطالبة من المراحل التمهيدية والابتدائية؛ بهدف تعزيز القيم الأخلاقية والتربوية كقيم المساعدة والتعاون وحب الجار وحفظ الامانة وغيرها من القيم الحميدة، قدم العمل للمسرح المخرج المسرحي اليمني صدام العدلة.

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إدراج مجلة إيونو IWNW كلية الآثار ضمن قاعدة بيانات دُواج العالمية

وقامت مجلة نور بتوزيع مجموعة من المجلات على الأطفال الذين شاهدو العرض؛ بهدف ربط الأطفال بالقراءة خارج إطار المنهج المدرسي.

يعد هذا العمل الأول من نوعه بتنفيذ فريق يمني استهدف أبناء الجالية اليمنية برعاية مؤسسة العمل للأمل ومؤسسة لايت فور ميديا والذي لقي استحسانا وترحيبا كبيرين من قبل الأطفال وإدارات المدارس اليمنية.

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