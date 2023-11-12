يعاني مشاكل نفسية.. ملابسات التحقيق مع متهم اعتدى على والدته بسكين بالجيزة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم يعاني من حالة نفسية اعتدي على والدته بسلاح أبيض وأصابها بجروح في أنحاء جسدها بالجيزة.

وكانت شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بقرية العزيزية في دائرة قسم شرطة البدرشين.

و انتقل رجال المباحث على الفور لمكان الواقعة وتم فرض السيطرة الأمنية، وكشفت المعاينة أن الشاب المتهم مريضا نفسيا اعتدى على والديه بسلاح أبيض ما أسفر عن إصابتهما بجروح سطحية بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم القبض على المتهم وتحريز السلاح وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتم تحرير محضر وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس 3 المتهمين بينهم سيدة بسرقة مشغولات ذهبة من صاحب محل مصوغات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من عاملين بمحل مصوغات والاستيلاء على متعلقات أحدهما.

وتمكنت الداخلية من ضبط مرتكبى واقعة الشروع فى سرقة مشغولات ذهبية من عاملين بمحل مصوغات والاستيلاء على متعلقات أحدهما، حيث تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (مالك محل مجوهرات).

وتبين قيام سيدة بالتواصل معه عبر الصفحة الخاصة بالمحل وطلب (قطعة مشغولات ذهبية) وتسليمها لها بدائرة المركز ، فقام بإرسال عاملان بذات المحل للمكان المتفق عليه وتقابلا مع شخص يقود دراجة نارية وطلب منهما ترك السيارة ومرافقته بمنطقة أراضى زراعية.

وعقب دخولهما لمنطقة زراعات فوجئا بقيام شخص أخر باعتراضهم، فتمكن أحدهما من الهرب وبحوزته قطعة المشغولات الذهبية المشار إليها، ولم يتمكن الثانى من ذلك فقام المتهمان بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء منه على ساعة يده وهاتفه وقاما بتركه، ولاذا بالهرب.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (ربة منزل - عاطلان - مقيمين بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (ساعة اليد والهاتف المستولي عليهما والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم منتحل صفة طبيب ويدير عيادة بمخالفة للقانون.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.