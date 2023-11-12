بيت الرفاعي.. أمير كرارة يشارك في السباق الرمضاني والتصوير نهاية نوفمبر

يستعد الفنان أمير كرارة وفريق عمل مسلسل “بيت الرفاعي” لتصوير المشاهد الأولى من المسلسل المكون من 30 حلقة، حيث بدأ المخرج أحمد نادر جلال التحضيرات، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024.

ويشارك في العمل مجموعة من الأبطال بجانب أمير كرارة، ومن بينهم: سيد رجب، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال أمير كرارة السينمائية..

يعد فيلم البعبع آخر أعمال كرارة، وتم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

فيلم البعبع

والعمل من بطولة ياسمين صبري، محمد أنور، محمد عبد الرحمن توتا، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.