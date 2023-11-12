برلماني: جيش الاحتلال ليس في حالة دفاع بعد قتله أكثر من 10 آلاف فلسطيني

أكد المهندس عبدالسلام خضراوى عضو مجلس النواب أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس لا يمت بأى صلة عما تزعمه هذه القوة المحتلة من أنها فى حالة دفاع عن النفس.



وتساءل "خضراوى" فى بيان له أصدره اليوم قائلًا: هل استهداف وتدمير 135 مؤسسة صحية في قطاع غزة ووجود 21 مستشفى في غزة خرجت عن الخدمة جراء القصف ؟ وهل تدمير المدارس والبنية الأساسية فى قطاع غزة ؟ وهل قتل أكثر من عشرة آلاف من الأبرياء الفلسطينيين من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال يسمى بحالة دفاع عن النفس؟ معربًا عن أسفه الشديد لصمت وتخاذل المجتمع الدولى ووقوفه متفرجًا أمام هذه الجرائم البشعة.

وطالب المهندس عبدالسلام خضراوى من المجتمع الدولى بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة سرعة التدخل للوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين محذراً من انحياز واشنطن الأعمى لسلطات الاحتلال الإسرائيلى وازدواجية المعايير الدولية فى التعامل مع القضية الفلسطينية والذى جعل جيش الاحتلال يتمادى فى حرب الابادة والمجازر البشرية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.