برلمانى : كلمة الرئيس السيسي فى قمة الرياض خاطبت الضمير الإنساني العالمي

ثمن النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة الإستثنائيه والتي أنعقدت بالرياض مؤكدا أن كلمة الرئيس جاءت معبرة وواضحه للموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية علي مر العصور، وتتضمن الحلول الواقعية للأزمة في إطار دور مصر المحوري في المنطقه والتي تضمنت إدانة واضحة لما يرتكبة العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين العزل في قطاع غزة من قتل وترويع وتصفيه والتي أقل ما توصف به أنها جرائم حرب، وإبادة جماعيه ممنهجه للشعب الفلسطيني.

وأضاف "مشهور" أن الرئيس السيسي بعث برسالة للضمير الإنساني العالمي لإنقاذ حياة الأبرياء والعزل من الأطفال والنساء والشيوخ الذين تدهسهم آلة الحرب الاسرائيليه الجبانه يوميا بلاشفقه او رحمة وكشفت سوءات المعايير المزدوجة.

وأكد "مشهور" على ضرورة تبني رؤية الرئيس السيسي بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات الوحشيه التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.

وقال "مشهور" إن الرئيس السيسي حرص في كلمته أيضا على التنديد بسياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة، من قتل وحصار وتهجير قسرى والتي لا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأية دعاوى أخرى، مطالبا بالوقف الفوري لهذه الممارسات الوحشيه والتي تتنافي مع كل المعايير الدولية والإنسانيه مناشدا المجتمع الدولى ان يتحمل مسئوليته وأن يعمل بشكل جاد وحازم من أجل تحقيق هذا الهدف.

وشدد "مشهور" على تحذير الرئيس السيسي باتساع نطاق الحرب في المنطقه ودخول أطراف أخرى إذا ما تواصلت الحرب على غزة نتيجة الضغط الشديد وتغير المواقف بين ليلة وضحاها.