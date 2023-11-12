محافظ الفيوم: مراكز السيطرة تربط بين الأجهزة المختلفة (فيديو)

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن مراكز السيطرة التي يجري إنشاؤها في مختلف أنحاء المحافظة تهدف إلى الربط بين الأجهزة المختلفة، بهدف سرعة الاستجابة للطوارئ والكوارث، وتحقيق التنسيق التام بين الأجهزة المعنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “ten” اليوم الأحد، أن المحافظة تعمل على تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية التي تهدف إلى خدمة غالبية سكان المحافظة، ومنها إنشاء شبكات الصرف الصحي وتطوير الطرق وإنشاء المدارس والمستشفيات.

وأوضح أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء الجمهورية.

زيارة رئيس الوزراء لمحافظة الفيوم

وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، محافظة الفيوم؛ لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تابع ومرافقوه، مشروع إنشاء المجمع الزراعي بالريان، واستمع إلى شرح من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، حول مشروع يشمل إنشاء مجمع زراعي وبيطري، يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز ارشاد زراعي، وذلك على مساحة ٧٦٠ مترا مربعا، وقد تم تنفيذه بنسبة ١٠٠٪، ويخدم نحو 35 ألف نسمة. وتم الانتهاء منه وجار التسليم لبدء التشغيل.

وتفقد مشروع إنشاء نقطة اسعاف الريان، واستمع إلى شرح من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الذي أشار إلى أن الوحدة مزودة بسيارتي اسعاف مجهزتين، وجار الانتهاء منها وتسليمها قريبا لبدء العمل والتشغيل، وتخدم قرى الريان، والحامولي، وحنا حبيب، بإجمالي نحو 40 ألف نسمة.