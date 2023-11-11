رئيس الوزراء يتفقد معدات شركة مياه الفيوم لمجابهة الأزمات والكوارث

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ومرافقيهم اصطفافاَ لمعدات الشركة ضمن اصطفاف معدات محافظة الفيوم لمجابهة الأزمات والكوارث .

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن معدات الشركة المشاركة في الاصطفاف والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار والتعامل مع الأزمات والكوارث والتي تشمل سيارات كسح وسيارات نافوري مدمج وحفارات ولوادر وسيارات مياه الشرب المتنقلة وسيارة السيول التي تعمل على تصريف ١٦٠٠ م٣ /ساعة من مياه الأمطار وتسمح بمرور اجسام صلبة أثناء عملية تصريف مياه الأمطار .

وأستمع لشرح حول موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وجهود الشركة في خدماتها المقدمة للمواطنين.

جاهزية المعدات

وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن الشركة تحرص بصفة مستمرة على جاهزية معداتها وصيانتها بشكل دوري واستحداث معدات جديدة ومتطورة لمجابهة الأزمات والكوارث ، علاوة على الصيانة الدورية لمحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي وتطهير الشبكات بصفة مستمرة لاستيعاب مياه الأمطار.

4

7

8

55

66