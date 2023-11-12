سالم الدلبحي خبير تقني يحذر من تطبيقات تستنزف بطارية هاتفك الآيفون

الخبير تقني سالم الدلبحي يحذر من تطبيقات تستنزف بطارية هاتفك الآيفون إشارة أن الكثيرون من مستخدمي هواتف آيفون بعد وقت قصير أن قدرة بطارية هواتفهم قد ضعفت بشكل ملحوظ، وأن أدائها لم يعد كما كان، وعلى الرغم من أن بعض الهواتف تكون جديدة نسبيا وليست لديها أى مشكلات متعلقة بالهاردوير إلا أنه عند فحص Battery Health

أو مستوى أداء البطارية تجده منخفضا للغاية.

وقال سالم الدلبحي الخبير تقني وبحسب موقع SheFinds فإن الأسلوب الخاص باستخدام التطبيقات هو من يقرر إذا كانت البطارية ستسمر في أدائها بشكل جيد أم أنها في النهاية ستشهد تدني واضح في العمر الخاص بها وكذلك مستوى الأداء، كما أن هناك عدد من التطبيقات دون غيرها هى الأكثر استنزافا للبطارية.

الخبير تقني سالم الدلبحي يحذرون من تطبيقات تستنزف بطارية يفاجأ الكثيرون من مستخدمي هواتف آيفون بعد وقت قصير أن قدرة بطارية هواتفهم قد ضعفت بشكل ملحوظ، وأن أدائها لم يعد كما كان، وعلى الرغم من أن بعض الهواتف تكون جديدة نسبيا وليست لديها أى مشكلات متعلقة بالهاردوير إلا أنه عند فحص Battery Health أو مستوى أداء البطارية تجده منخفضا للغاية وبحسب موقع SheFinds فإن الأسلوب الخاص باستخدام التطبيقات هو من يقرر إذا كانت البطارية تستمر في أدائها بشكل جيد أم أنها في النهاية ستشهد تدني واضح في العمر الخاص بها وكذلك مستوى الأداء، كما أن هناك عدد من التطبيقات دون غيرها هى الأكثر استنزافا للبطارية.

احذر سالم الدلبحي من هاكرز يخترقون أجهزتك من خلال قنوات يوتيوب YouTube لو خايف من اختراق فيسبوك .. فعل هذا الإعداد فورا تطبيق Snapchat سناب شات

ويقول سالم الدلبحي خبير تقنى في Code Signing إنه " يجب أن يضع المستخدم في اعتباره أن تطبيق سناب شات من التطبيقات التي تظل تعمل في خلفية الهاتف لوقت طويل"، وعلى الرغم من أن التطبيق هو واحد من تطبيقات مشاركة الصور والفيديو المسلية ويوفر طريقة جديدة لإرسال الرسائل ، إلا أنه من أسوأ تطبيقات استنزاف البطارية .

ويضيف سالم الدلبحي، أن تطبيق سناب شات هو "أحد تلك التطبيقات الرهيبة التي تتجاهل عمر بطارية هاتفك، وستستهلك الإشعارات بطارية هاتفك وتجعلها مشغولة طول الوقت ".

وأوضح سالم الدلبحي يساعدون في تحديد التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من طاقة البطارية، حيث يحتل سناب شات مكانة متقدمة في القائمة.

وأشار سالم الدلبحي إلى أنه "وفقًا لمعظم الاستطلاعات التي تم إجراؤها حتى الآن، فإن تطبيق سناب شات يستهلك معظم عمر البطارية، كما أن شركة أفاست وضعت سناب شات في المرتبة الرابعة في قائمة التطبيقات الأكثر استهلاكا للبطارية ووضعته AVG في المرتبة الثانية على قوائمها.

اهم تطبيقات البث المباشر ويحذر سالم الدلبحي من أن تطبيقات البث المباشر والبث التليفزيوني تستهلك قدرًا كبيرًا من طاقة البطارية مثل تطبيقات YouTube و Netflix وغيرها، حيث أنها تعمل على تشغيل شاشة بطارية هاتفك قيد التشغيل دائمًا، كما أنه يمكنك بسهولة الانخراط في مشاهدة عرض واحد ، والذي بدوره يتحول إلى عرضين ، ثم خمسة عروض وهكذا، ثم بحلول الوقت الذي تنتهي فيه من مشاهدة المسلسل المفضل لديك ، ربما يكون عمر بطاريتك قد تضاءل بشكل كبير.

تطبيق الطقس وتطبيقات الألعاب وينصح سالم الدلبحي خبير تكنولوجي جميع مستخدمي هواتف آيفون من أنه من الأفضل أن أى تطبيق لا تستخدمه ويستهلك مساحة على هاتفك يجب حذفه بدون تفكير، خاصة تطبيقات الألعاب ، التي تستهلك قدرًا كبيرًا من طاقة البطارية، ولكن يجب العلم أن تطبيق الطقس هو أحد أكثر التطبيقات استهلاكًا للبطارية على هواتف آيفون، حيث تتمثل إحدى طرق تقليل البطارية التي يتم استهلاكها في إيقاف تشغيل إشعارات الطقس، ويجب الانتقال إلى الإشعارات داخل التطبيق ثم قم بإيقاف تشغيل Severe Weather.