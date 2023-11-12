الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

القصبي زعيما للأغلبية البرلمانية

الدكتور عبدالهادي
الدكتور عبدالهادي احمد القصبي

اعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن انه قد ورد إليه خطاب من رئيس حزب مستقبل وطن يفيد بأن الحزب قد اختار الدكتور عبدالهادي احمد القصبي رئيس لجنة التضامن والاسرة وذوي الاعاقة كرئيس للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا له امام مجلس النواب وبذلك يكون القصبي زعيما للاغلبية البرلمانية لدور الانعقاد الحالي.

 جاء اختيار القصبي خلفا للمهندس اشرف رشاد الشريف الذي شغل ذات المكان خلال ادوار الانعقاد السابقة من عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

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 وكان منصب زعيم الاغلبية قد اثير حوله تكهنات كثيرة حيث تردد اسم اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة لتولي المنصب الا ان الحزب حسم الامر بتولي القصبي المنصب ومن خلال رسالة رسمية وردت الي رئيس مجلس النواب وذلك وفقا للائحة المجلس وللاعراف المنظمة لهذا الامر وباعلان جبالي تولي القصبي منصب زعيم الاغلبية اسدل الستار حول التكهنات الكثيرة حول هذا الامر وخاصة وان دور الانعقاد بدء منذ اكثر من شهر

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