دفاع النواب: ارتكاب جيش الاحتلال لـ967 مجزرة في فلسطين وصمة عار

اعتبر النائب خالد طنطاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إعلان وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلى لـ967 مجزرة في حق الفلسطينيين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بمثابة وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى.



كما اعتبر "طنطاوى"، فى بيان له أصدره اليوم، أن الادعاءات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلى بأن جرائمه تستهدف مسلحين بمثابة أكاذيب وافتراءات ترددها الآلة الإعلامية لجيش الاحتلال لا أساس لها على أرض الواقع، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك أن كل الضحايا والشهداء كانوا من المدنيين الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب جرائمها ومجازرها البشرية والدموية أمام العالم كله من خلال قيامها بقصف المستشفيات والمنشآت الحكومية وسيارات الإسعاف.

قال النائب خالد طنطاوى، إن إحدى المجازر البشرية التى قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى أدت الى استشهاد 15 وأكثر من 60 جريحًا إثر استهداف القافلة الطبية جنوب غزة، وللأسف الشديد اعترف جيش الاحتلال باستهدافها وارتكب مجزرة عند بوابة مجمع الشفاء الطبي، مؤكدًا أنه يجب على العالم ألا يعطي ضوءًا أخضر بصمته عن جرائم الاحتلال.

بعد استهداف وتدمير جيش الاحتلال 25 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان، وقامت السلطة الفلسطينية بإبلاغ الأمم المتحدة باستهداف الاحتلال لسيارات الإسعاف، ولكن المجتمع الدولى لايزال يقف صامتًا ومتفرجًا على جرائم الحرب والإبادة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين.

