جهاز العروسة في ذمة الله .. ركود للبيع بشارع عبد العزيز والمناصرة بعد تضاعف الأسعار "ملف"
شهدت أسعار جهاز العروسة من الأجهزة والأخشاب ارتفاعات متكررة في الأيام الأخيرة، دون مبرر، مما أدى إلى تزايد العديد من الاستغاثات التي تئن من غلاء الأسعار المبالغ فيه في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة.
لذا قامت بوابة الوفد بعمل جولة في منطقة المناصرة وشارع عبد العزيز للتعرف على أسعار الأجهزة ورصد الزيادات التي ضربت أسعار الأخشاب عمومًا مؤخرًا.
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