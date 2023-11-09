المناصرة.. أثاث على كل شكل ولون بسعر اقتصادي وفرش الزواج يبدأ من 40 ألفًا

من زقاق ضيق بشارع الأزهر يقودك إلى عالم مختلف التفاصيل، عامر بالأثاث والمويبليا يعرف بـ "المناصرة" يقصده الآلاف من الشباب كل عام من الراغبين في تجهيز انفسهم للزواج عبر أساس اقتصادي أو متوسط السعر بحسب القدرة الشرائية.

في الآونة الأخيرة، انعكست أصداء غلاء الأسعار على معروضات الشارع، الأمر الذي جعل الإقبال ضعيف للغاية من الزبائن، وأثر على حركة البيع والشراء بحسب كلمات التجار هناك.

تعد المناصرة هي إحدى الأسواق الكبرى لتجارة الموبيليات والأثاث المنزلي ويرجع عهدها إلى عصر محمد على وتقع بحي الموسكي، يحدها من الغرب شارع محمد علي ويحدها من الشرق شارع بورسعيد.

تجولت الوفد في سوق المناصرة، لرصد الأسعار ونقل معاناة التجار إلى القارئ فضلًا عن أسعار الأثاث داخل الشارع.

مبالغة في الأسعار من الموردين:

في البداية يقول عم رمضان، أحد تجار الأثاث بالمناصرة: “إن حركة البيع والشراء بلغت الحضيض، فلم تعد الحركة تدب داخل الشارع في موسم الأفراح ولا غيره، وقلما يأتي أحد الشباب المقبل على الزواج لشراء فرش شقته، وإن جاء اصطدم بالأسعار التي تعلو كل يوم عن سابقه”.

ويستطرد تاجر الموبيليا بالمناصرة، أن أسعار الأثاث زادت خلال اليومين الماضيين عقب غلاء البنزين بسبب جشع التجار فسعر الزجاج زاد 100 ج وسعر الخشب زاد، والأقشمة تضاعفت أسعارها مما جعل التجار يتنازلون عن جزء من أرباحهم لضمان بيع المعروضات، ومن ثم سداد مستلزمات البيع كالكهرباء والعمالة وغيرها من النقود.

الدولة ليست مسئولة عن جشع التجار:

من جهة أخرى يروى عم حسين، صاحب معرض أثاث بالمناصرة، أن تجار ورش الأثاث كل يوم يرفعون أسعار الأثاث من أنفسهم احتجاجًا بأي سبب، تارة بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وتارة بسبب البنزين وتارة بسبب مستلزمات التصنيع وغيرها من الأسباب الواهية لزيادة الأسعار.

أكد صاحب معرض الأثاث، أن تفعيل دور الرقابة على تجار الجملة سيكون له أثره على انخفاض الأسعار داخل الشارع وخارجه، فالأسعار لم تزد الضعف أو ضعفين، بل زادت 10 أضعاف خلال فترة قصيرة مما أدى إلى عزوف الشباب عن الشراء.

أسعار الأثاث بالمناصرة:

عن متوسط الأسعار في سوق المناصرة، فغرف النوم تبدأ من 20 ألف جنيه وغرف السفرة تبدأ من 11 ألف والنيش فقط 5 آلاف وغرف الأطفال 9 آلاف جنيه.