التصريح بدفن جثة طفل صدمته سيارة بدار السلام

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل يبلغ من العمر عامين يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج صدمته سيارة سوزوكي فان حال لهوه أمام منزلهم وتوفي عقب وصوله المستشفى المركزي متأثرًا بإصابته بكسر بعظام الجمجمة.





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من مستشفى دار السلام المركزي بوصول الطفل "يوسف . م . ي . ا" سنتين ومقيم دائرة المركز مصابًا بكسر بعظام الجمجمة إدعاء حادث سير وتوفي عقب وصوله .





انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال عمه "سلطان . ي . ا . ح" 24 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أفاد أنه أثناء لهو نجل شقيقه المذكور أمام المنزل اصطدمت به السيارة سوزوكي فان قيادة "أحمد . م . ا . ا" 27 سنة سائق ومقيم دائرة المركز مما أدي إلي وفاته ونفي الشبهة الجنائية.





بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة حادث سيارة.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.