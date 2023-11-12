اختيار الدكتور علاء جانب عضوًا في لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة، التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة الدائمة، والبالغ عددها 24 لجنة، وذلك لمدة عامين من تاريخ اعتمادها.

وتضمن التشكيل اختيار الدكتور علاء أحمد السيد عبد الرحيم جانب، الأستاذ بقسم الأدب والنقد وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب؛ عضوًا بلجنة الشعر.

تدرج جانب في التعليم الأزهري وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، حيث حصل على الليسانس من كلية اللغة العربية بأسيوط بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف سنة 1996م، ثم درجة التخصص (الماجستير) من كلية اللغة العربية بالقاهرة بتقدير ممتاز سنة 2002م، ثم درجة العالمية (الدكتوراه) في الأدب القديم بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها بين الجامعات سنة2005م.

عين معيدًا بكلية اللغة العربية بالقاهرة (قسم الأدب والنقد) 1997م، ومدرسًا مساعدا 2002م، ومدرسًا عام 2005م، وأستاذًا مساعدًا عام 2011م، وأستاذًا في ٢٠١٩م.

يلقب الدكتور علاء جانب بشاعر الأزهر، وأمير الشعراء، وهو مستشار الأنشطة الثقافية لجامعة الأزهر، وحاصل على المركز الأول ولقب أمير الشعراء في جائزة أمير الشعراء من هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث بالإمارات العربية المتحدة لعام 2013م، ولقبه معالي رئيس جامعة الأزهر بـ (شاعر الأزهر) في عام 2019م.

كما حصل على المركز الأول في جائزة كتارا عن قصيدته: "كما يلتقي البحران" في مديح السيدة خديجة رضي الله عنها.