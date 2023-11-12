الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نتيجة قرعة الحج 2024 بالرقم القومي

قرعة الحج
قرعة الحج

نتيجة قرعة الحج بالرقم القومي.. عقب تحديد، موعد إجراء نتيجة قرعة الحج 2024  في مديريات الأمن على مستوى الجمهورية كافة، يكثف المواطنين البحث عن نتيجة قرعة الحج بغية معرفة مدى قبولهم لأداء مناسك الحج.

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نتيجة قرعة الحج فى المحافظات

وفي سياق ذلك تعلن اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023، نتيجة قرعة الحج فى محافظات دمياط - الدقهلية - المنيا -القليوبية - الإسكندرية، ويتم الإعلان عن نتيجة قرعة الحج تباعا في المحافظات حتى يوم الخميس الموافق 16/11/2023.

نتيجة قرعة الحج 2024 بالرقم القومي 

يمكن الحصول على نتيجة قرعة الحج 2024 بالرقم القومي في خطوات محددة  يمكن حصرها في التالي:

 - الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة من هنا

- النقر على أيقونة استعلام عن نتيجة القرعة.

- إدخال الرقم القومي ورقم المصنع

-  يجب إدخال كود التحققق الظاهر على الموقع.

- النقر على أيقونة بحث.

- أخيرًا ستظهر نتيجة حالة الطلب فائز أو غير فائز.

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