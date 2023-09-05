خالد الجندي يصفع داعية عمرة البدل.. ويكشف حكم الحج بالإنابة في الدين (شاهد)

أعرب الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن استيائه الشديد من إعلان الداعية الإسلامي أمير منير عما يُسمى بـ (عمرة البدل)، تلك الأزمة التي أثارت موجة جدل واسعة خلال الساعات الأخيرة الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء DMC" المُذاع عبر قناة دي إم سي الفضائية.

خالد الجندي غاضبًا من عمرة البدل: "ابتلينا بما يسمى التدين بالوكالة"

سخر الشيخ خالد الجندي مما أُثير حول جواز عمرة البدل أو العمرة بالإنابة، مشيرًا إلى أننا ابتلينا بما يسمى (التدين بالوكالة)، فبعد عصر الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ظهرت وظائف باسم الإسلام لم تكن موجودة في الإسلام، مثل وظيفة "المغسلاتي"، و"الراقي الشرعي"، إذْ كان كل شخص يرقي نفسه.

خالد الجندي

مع ازدياد حالات التدين بالوكالة، أصبح الأمر أكثر خطورة وامتد ليشمل الكثير من النواحي الدينية، مشددًا على أن العمرة بالوكالة لم تحدث قط في زمن النبي أو الصحابة أو التابعين، واختلفت آراء الفقهاء حول جواز النيابة في العبادات، فهناك عبادات تقبل النيابة وأخرى لا تقبلها، في حال أن يقوم بها شخص بدلًا من شخص آخر عاجز.

خالد الجندي يكشف حكم الحج بالإنابة في الدين والشرع:

أما بالنسبة لجواز الحج بالإنابة، أوضح الشيخ خالد الجندي أن الحنفية قالوا لا تجوز في العبادات البدنية النيابة، وإنما تجوز في العبادات المالية، أما العبادات البدنية المالية "مركبة" مثل الحج والعمرة، في حين أكد أنها تجوز بشرط أن تكون من دون اشتراط من الموكل، أي تكون دون اشتراط.

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خالد الجندي

خالد الجندي عن العمرة بالبدل: "كلام مبتدع غرضه أكل أموال الناس بالباطل"

في الوقت نفسه، وصف الشيخ خالد الجندي تصرف الداعية أمير منير وترويجه لتطبيق سعودي يقدم العمرة بالبدل مقابل 4000 جنيه فقط، بأن هذا يعتبر أكل أموال بالباطل، إذْ قال: "هذا الكلام المبتدع يراد به أكل أموال الناس بالباطل، رايح يعمل عمرة لواحد ميعرفوش ليه، لله ولا للمال، إن كانت لله فأولى يعملها لنفسه، فالمسألة مقابل أجر".

أضاف خالد الجندي: "عندنا أزمة ما قبل الدولة ولا بعد الدولة، فيه أمور كانت مباحة أصبحت غير متاحة، وأمور كانت متاحة أصبحت غير مباحة، فلا أحد من الفقهاء حرم تجارة العملة، وتتاخد توكئة عشان الناس تخرب اقتصاديات الدول اللي بينتموا إليها، فلما نقول لهم تجارة العملة بقت حرام نفهم الأسباب للصالح العام، فالشيوخ والدعاة يفتقدون ما يسمى فقه الصالح العام، فليس كل شيء متاح مباح".

أمير منير

أمير منير يشعل فتنة دينية بسبب إعلان (عمرة البدل):

احتلَّ اسم الداعية الإسلامية أمير منير حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد إعلانه عن ما يسمى بـ (عمرة البدل)، ما يعني إجراء عمرة عن "المتوفي-المريض-العاجز"، مقابل ٤ آلاف جنيه فقط، مما أثار ضجة واسعة بين رواد السوشيال ميديا متهمينه بالنصب والتربح باسم الدين مُستغلًا شهرته.