أسماء المرشحين للوظائف الإدارية بوزارة الحج والعمرة

بحث الكثيرون من السعوديون عن وزارة الحج والعمرة، بالتزامن مع إعلانها اليوم الثلاثاء الموافق 4 ربيع أول 1445هـ/ 19 سبتمبر 2023م، اسماء المرشحين للوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام والذي بلغ عددهم 11 مقدم ومقدمة.

وظائف وزارة الحج والعمرة..الوثائق المطلوبة من المرشحين

وطالبت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الإلكتروني، من المرشحين والمرشحات ضرورة التوجه إلى مركز الفحص الطبي الشامل بمدينة مكة المكرمة، وعقب الانتهاء من الفحص يتوجهوا إلى المقر الرئيسي لوزارة الحج والعمرة لاستكمال إجراءات ترشيحهم، وإحضار الأوراق المطلوبة وهي:

1- الحساب البنكي.

2- عدد 4 صور شمسية مقاس 4*6 ذو خلفية بيضاء.

3- أصل الهوية الوطنية نسخة منها.

4- أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها موضحًا بها التقدير العام والنسية المئوية أو المعدل التراكمكي وتاريخ التخرج.

5- معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة العربية السعودية، ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.

أسماء المرشحين بوظائف وزارة الحج والعمرة

ونشرت وزارة الحج والعمرة أسماء المرشحين كالتالي:

مرام حسين سعد الشريف.

تركية سحيم حجيل العتيبي.

غادة أحمد محمد الاسمري.

أروى عبد الغني راضي العوفي.

بشرى عبدالرحمن سليمان المزيني.

منال بنت خالد إبراهيم السهيل.

عبير عبدالرحمن علي الصادق.

نسرين عمر صالح بالحداد.

افنان عبدالرحمن محمد القرني.

صالح بن محمد شريباط.

رنا بنت بخيت الحرشني.

وشددت الوزارة على انه من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.

ودعت الوزارة الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي..

https://www.haj.gov.sa/NewsDetails/95