13 ديسمبر.. عرض فيلم محمد إمام "أبو نسب"

يستعد النجم محمد إمام لطرح فيلمه الجديد "أبو نسب"، في دور العرض السينمائى وذلك في يوم 13 ديسمبر من الشهر المقبل، وذلك بعد عدة تأجيلات الفترة الماضية، حيث يعمل مخرجه رامى إمام على وضع اللمسات الأخيرة على المونتاج والمكساج حتى يكون جاهزًا للعرض في الموعد المحدد.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش، ويعد الفيلم التعاون السينمائي الثالث بينهم، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

ويشارك محمد إمام وياسمين صبري البطولة كل من: ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف ماجد المصري، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

وفى سياق آخر يواصل محمد إمام تصوير مشاهد فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" والذى يشارك في بطولته أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، ويجسد إمام في أحداثه شخصية مدرس تاريخ، كما يستعد لفيلم "شمس الزناتى" الذى يعد إمام تقديمه بمعالجة جديدة.