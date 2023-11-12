رمضان السيد: "كولر بيحب ويكره.. وموديست مش جاهز"

أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، أن الأهلي يحتاج إلى مهاجم سوبر لدعم الفريق خلال الفترة المقبلة في ظل المستوى الضعيف الذي يقدمه موديست.

قال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي محتاج مهاجم سوبر وتقيل، لكن موديست مش جاهز على الإطلاق".

واختتم: "محمد شريف هداف الأهلي 3 سنين، وهداف مباريات القمة، وشكل كدة كولر بيحب ويكره".

الأهلي يسقط في فخ تعادل أمام الجونة :

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

بهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما رفع الجونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن.