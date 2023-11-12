نجم الجونة بعد التعادل مع الأهلي: " الطرد صعب علينا المباراة "

تحدث صبري رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة عن مباراة فريقه أمام الأهلي والتي جمعت بينهما أمس في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال رحيل في تصريحات تليفزيونية: " علاء عبد العال المدير الفني بعد المباراة قال إحنا ضيعنا الفوز أمام الأهلي وأنا مش مبسوط ".

وأضاف: " عبد العال جهزنا نفسيا قبل المباراة لتقديم مستوى متميز أمام الأهلي، أصعب لحظات المباراة كانت بعد طرد لاعب من فريقنا واستكمال المباراة بعشرة لاعبين ".

واختتم: " كريم الدبيس ظهر بشكل متميز ومقارنته مع علي معلول ظلم كبير للاعب يحتاج للمزيد من الخبرات ".

الأهلي يسقط في فخ تعادل أمام الجونة :

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

بهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما رفع الجونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن.