علاء عبدالعال: الجونة قدم مباراة كبيرة.. ولم أتوقع هذا من الأهلي

أكد علاء عبد العال المدير لفريق الجونة أنه وجه اللوم للاعبيه بين شوطي مباراة الأهلي اليوم بسبب عدم الخروج بالانتصار.

تعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية، "الحصول على نقطة من الأهلي اليوم مكسب كبير".

وتابع :"كان بإمكاننا الخروج بنتيجة إيجابية في الشوط الأول وكنا الأفضل وكان يمكن الفوز بثلاثة أهداف".

رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما رفع الجونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن.

وأضاف :"ركزت على الجانب النفسي للاعبي الجونة قبل المباراة وقومنا بعمل فيديو تحفيزي للاعبينا قبل اللقاء".

وواصل :"لم أتوقع بدء الأهلي بكريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر وباقي التشكيل توقعته".

وأضاف :"عدم وجود ديانج ومروان عطية كان في صالحنا بشكل كبير بجانب محمد عبد المنعم".

وواصل :"هدف موديست كان خطأ من الدفاع لنا، وينقصه كمهاجم الرشاقة والمرونة والسرعات".

وأكمل :"تاو وديانج كنت سعيد بجلوسهما على الدكة لانهما قوة ضاربة للأهلي"