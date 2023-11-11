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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

عمره يومًا ..العثور على رضيع ملقى وسط القمامة بالقناطر الخيرية

بوابة الوفد الإلكترونية

عثرالاهالي  بقرية باسوس التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، على طفل رضيع عمره يوم ملقى وسط القمامة ، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي طلبت تفريغ الكاميرات بالمنطقة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها. 

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عمره يومًا ..العثور على رضيع  ملقى وسط القمامة بالقناطر الخيرية 

وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ،إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية؛ بورود بلاغ من أحد الأشخاص، ومقيم بقرية باسوس دائرة المركز، بعثوره أثناء عودته لمنزله ليلًا على طفل رضيع ملقى وسط القمامة. 

وأشار المبلغ في بلاغه، إلى أنه أثناء سيره بالأقدام باتجاه منزله بالقرية بالقرب من ترعة بجوارها مقلب قمامة سمع صراخ طفل، وعندما عاد لمعرفة الصوت وجد الرضيع ملقى وسط القمامة وملفوفًا في بطانية وبجواره أكل، فقام بأخذه، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

إصابة أم وابنتها بـ خرطوش في مشاجرة بالشرقية 

كما تعرضت سيدة  وابنتها، للاصابة  بطلق خرطوش في أنحاء متفرقة بالجسد جراء مشاجرة في نطاق ودائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية ، تم نقل المصابتين الي  مستشفى أبو كبير المركزي في محافظة الشرقية، وتوالت النيابة التحقيق .

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا؛ يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول ربة منزل مصابة بطلق خرطوش في الصدر، وابنتها، مصابة بشظايا في الكتف.

بالانتقال والفحص وسؤال المصابتين، أفادتا بحدوث إصابتهما جراء مشاجرة في نطاق ودائرة مركز شرطة أبو كبير، فيما يتم تقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم لهما، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة في مركز شرطة أبو كبير، وإخطار جهات التحقيق المختصة في مركز شرطة أبو كبير لمباشرة التحقيقات في الواقعة وملابساتها.

 

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