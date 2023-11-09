بدء إنهاء أعمال رصف الطرق في شبين القناطر بالقليوبية

أكد خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر في القليوبية، أنه بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أعمال الرصف بطريق شبين قليوب بإسناد الهيئة العامة للطرق والكباري، بإجمالي مسافة طولية قدرها 12 كم، بتكلفة 37 مليون جنيه، نطاق مركز شبين القناطر، والذي يعمل على خدمة عدد سكان 141165 نسمة.

وتابع العرفى أنه من بين المشروعات أيضا رصف طريق شبين القناطر (الأحراز - كفر الصهبى – طحوريا"، بمسافة طولية قدرها 12 كم، بتكلفة 35 مليون جنيه، تم رصف 4000 متر تقريبا، وباقي 8000 متر تقريبا، إسناد الهيئة العامة للطرق والكباري، وسوف يخدم 43846 نسمة، ورصف طريق شبين القناطر جسر بحر الخليلي كفر الور حتى كوبرى نبتيت بمسافة طولية قدرها 8 كم، بتكلفة 30 مليون جنيه، تم رصف 4350 متر تقريبا وباقي 3000 متر تقريبا، إسناد الهيئة العامة للطرق والكباري، وسوف يخدم 21530 نسمة.

واستطرد العرفى قائلا: أنه يتم رصف طريق شبين القناطر مشتول يبدأ من الشاملة حتى أخر حدود شبين مع الشرقية، بتكلفة 28 مليون جنيه، تم رصف 4200 متر تقريبا، وباقى 1600 متر تقريبا إسناد الهيئة العامة للطرق والكباري، وسوف يخدم 22390 نسمة، ورصف طريق كفر حمزة تل اليهودية، بطول 3000 متر تقريبا، بطول 8 كم بتكلفة قدرها 25 مليون جنيه، ورصف طريق جسر ترعة المرصفاوية شبين القناطر كفر الدير المانسترلي حدود طوخ، بطول 4300 متر تقريبا، تم رصف 3500 متر تقريباً، وباقي 800 متر تقريبا، أمام سكن كفر الدير، وذلك بعد التنسيق الكامل مع شركات المرافق وجهات تنفيذ البنية الأساسية بالطريق ( كهرباء - غاز طبيعي - صرف صحى - مياه - الاتصالات)، والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وهذه الطرق سوف تخدم 228931 نسمة.