طبيب الزمالك: "عبدالشافي أصر على مساعدة الفريق أمام بيراميدز..وهذا موقف عبدالله جمعة"

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن محمد عبدالشافي، لاعب الفريق الكروي الأول، اشتكي من الإصابة قبل مباراة بيراميدز فقط بـ 48 ساعة.

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قال أسامة فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، عبر قناة الزمالك: "عبدالشافي أيضًا أصر على المشاركة فى اللقاء بسبب النقص العددي للفريق وكان مصابًا خلال التدريب قبل الأخير ولكننا تحدثنا معه وطلب مساعدة الفريق".

عن عبدالله جمعة: "اللاعب يخضع لبرنامج غذائي مُكثف فى الفترة الحالية وأصبح جاهزًا من الناحية الطبية".