عاجل
موعد مباراتي منتخب مصر مع جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026
الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طبيب الزمالك: "محمود علاء شارك أمام بيراميدز رغم إصابته"

محمود علاء
محمود علاء

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني كان يمر بظروف صعبة للغاية خلال الفترة الأخيرة وخصوصًا قبل مباراة بيراميدز بسبب الإصابات.

اقرأ أيضًا… 

txt

كيف يستغل الزمالك فترة التوقف الدولي للعودة للطريق الصحيح

txt

زد 2008 يصعق الزمالك بثنائية في بطولة دوري الجمهورية

 

 قال أسامة فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، عبر قناة الزمالك: "أشكر محمود علاء بسبب تحامله على نفسه وأصر على المشاركة فى مباراة بيراميدز رغم إصابته فى التمرين الأخير، وخضع لـ 4 جلسات علاج طبيعي فى المعسكر".

 أضاف: "محمود علاء يُعاني من الإصابة فى العضلة الخلفية ويخضع حاليًّا لبرنامج علاج طبيعي قبل العودة إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية".

الجريدة الورقية