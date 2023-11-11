بعد تصريحاته الأخيرة.. تفاصيل الخلاف بين جمال العدل وسارة التونسي

تحدث المنتج جمال العدل، خلال أحد البرامج التلفزيونية، عن تفاصيل خلافه مع الفنانة سارة التونسي، حيث قال: دي ضايقتنا في التصوير جدًا، أنا ويسرا والمخرج، وكنا مش فاهمين عايزة إيه، ومشيتها وعدنا كل تصويرها، بعد ما اشتغلت معانا في مسلسل بـ 100 وش وكانت شاطرة جدًا، وكانت حلوة وملكة جمال، وبعدها قررت أقدمها في دور مهم جدًا مع يسرا في السنة التالية، وقلت لها أنا أقدمك كبطلة، لكن لو عدوتنا متعملش معانا اللي عملته، وبسبب إخلالها ببنود العقد مع الشركة، منذ عامين أي خلال تصوير مسلسل حرب أهلية، تم الاستغناء عنها واستبدالها بالفنانة أروى جودة.

وأضاف جمال العدل: تأخير بالأربع ساعات، وتيجي التصوير مش حافظة، وآخر حاجة اتخانقت مع باسل خياط وأنا جن جنوني، وبدأت تبقى بايخة مع زمايلها، قلت لها اعتبريني منتج دمه تقيل وشركتنا بايخة، ويسرا مش لطيفة، واستحملينا لنهاية المسلسل ولما نطلبك مرة ثانية ماتشتغليش، قالت عندك حق وثاني يوم لم تحضر، وابتدوا الناس يكلموني من تونس، وجيبت مكانها أروى جودة اللي أحسن منها 10 مرات عملت المسلسل وأنقذت الموقف.

وبسبب هذه التصريحات نشب خلاف كبير بينه وبين وسارة التونسي، وردت الأخيرة على هذه التصريحات قائلة: أستاذ جمال العدل، أنا مكنتش عارفة إني مضايقة حضرتك أوي كده خصوصًا بعد ما أنا كسبت القضية ضد شركة العدل جروب وحضرتك خسرت قضيتك ضدي.

وأضافت: بس ياه أنت لسه فاكر؟ ده عدى على الموضوع ده أكتر من سنتين وأنا والله نسيت الموضوع واشتغلت في بلدي وكسّرت الدنيا ولو عايزة أشتغل في مصر هشتغل، وعلى فكرة أنا مطلعتش برة مصر! أنا عندي بيت في مصر بزوره كل شهر تقريبًا وبختار أشتغل إيه ومشتغلش إيه، أنا اخترت أركز في تونس وعملت بطولة مسلسل تونسي كسّر الدنيا السنة اللي فاتت والإعلام العربي كلّه اتكلّم عنه ويمكن عشان كده حضرتك افتكرتني تاني فجأة، وإن شاء الله هيكسّر الدنيا في الجزء التاني السنة دي، أنا أكبر من إني أشتغل أي عمل وخلاص عشان بس أقول أنا موجودة.